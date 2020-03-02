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Врачам в Украине резко повысят зарплаты: Гончарук назвал цифры

2 марта, 13:18

Ксения Капустинская

В бюджете-2020 предусмотрено больше средств на здравоохранение, чем в прошлом году

Пока в Раде предлагают ограничить зарплаты депутатам и министрам, врачам планируют, наоборот, повысить оклады. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сразу развею миф, что больницы в регионах будут закрываться – никто ничего пока не будет закрывать. Мы также повысим заработную плату для среднего медицинского персонала в 30% – благодаря увеличению бюджета на здравоохранение", – написал глава правительства в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что в бюджете-2020 предусмотрено на 13% больше средств на здравоохранение, чем в прошлом году. Бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенции увеличены на 9 млрд гривен.

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Как сообщалось, в Министерстве развития экономики ожидают, что в 2020 году зарплаты вырастут не только у медиков. Как заявил замминистра Сергей Николайчук, размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию зарплаты должен увеличиться на 8-9%.

А президент Украины Владимир Зеленский полагает, что зарплаты в Украине должны повыситься до уровня Польши, чтобы граждане нашей страны оставались работать на родине:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты медики врачи здравоохранение оклады Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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