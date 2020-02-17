В Украине вырастут зарплаты: в Минэкономики рассказали о росте выплат

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В 2020 году размер реальной, то есть скорректированной на инфляцию, зарплаты должен увеличиться на 8-9%. Об этом заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук.

"Относительно зарплат, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть с корректировкой на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне прошлогоднем, то есть если в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста увидим в этом году", – рассказал Николайчук.

Он добавил, что уровень инфляции в Украине значительно сократился и по итогам января упал ниже 4% в годовом измерении. А значит, номинальный рост зарплат также уменьшится. Хотя реальная платежеспособность полученных украинцами денег должна вырасти на 8-9%.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что украинцы тратят на еду больше, чем жители 92 стран мира.

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Ранее мы писали о том, что проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан.

Также мы сообщали, что половина трудоспособных граждан не платят взносы в Фонд соцстрахования.

Заработные платы в Украине должны повыситься до уровня Польши, чтобы граждане нашей страны оставались работать на родине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеоролике, в котором показал украинцам рабочий день главы государства.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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