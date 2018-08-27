Вред для Европы и Украины: в США перечислили угрозы "Северного потока – 2"

Сегодня, 13:17

Сейчас транзит газа через украинскую ГТС сдерживает агрессию России

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com

Строительство Россией газопровода "Северный поток – 2" подрывает коллективную энергетическую безопасность Европы .Об этом заявил советник по европейской энергобезопасности Государственного департамента США Бенджамин Шмитт.

"Северный поток – 2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы и, очевидно, подрывает украинский суверенитет. Он разделит Европу и сделает некоторые страны ЕС зависимыми от российских энергоресурсов", – отметил Шмитт.

По его словам, транзит газа через Украину – средство, которое тормозит агрессию России.

Шмитт также отметил, что на данный момент Сенатом США и Палатой представителей поданы пять законопроектов, которые вводят санкции против России из-за "Северного потока – 2". Шмитт добавил, что компании, которые задействованы в строительстве газопровода, имеют большие риски попасть под санкции США.

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2".  Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

При этом компания Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. 

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Как ранее заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт Украина должна модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа:
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Источник:

УНИАН

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