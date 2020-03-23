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Карантин ударит по ВВП Украины: эксперты назвали цифры

23 марта, 12:25

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

Потери зависят от того, насколько долго сохранится карантин в Европе, и не только

Наши эксперты – президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин – говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Причем в немалой мере эти потери зависят от того, насколько долго сохранится карантин в Европе. Напомним: ВВП – это стоимость всех товаров и услуг внутри страны за год. В 2019 году ВВП Украины составил более 3,6 трлн грн.

"Из-за коронавируса наши трудовые мигранты массово возвращаются в Украину, это значит, что экономика недополучит до 1,5 млрд долларов валютных переводов, которые эти люди присылали в страну", – подсчитал Александр Охрименко.

А Олег Пендзин добавил, что ВВП страны упадет прежде всего из-за того, что значительно уменьшится объем розничной торговли.

"Розничная торговля росла на 8-10% в год прежде всего за счет доходов заробитчан, – отметил Пендзин. – Пока такой рост вряд ли возможен. Плюс потери из-за карантина – скажутся ограничения от запрета торговли на рынках, отмены пассажирских автоперевозок, отказа людей от услуг сервиса, туризма и так далее".

В тренде
Карантин ударит по ВВП Украины: эксперты назвали цифры

Эксперты опасаются, что в итоге из-за ослабления гривни в Украине будет всплеск инфляции до подзабытых 15% в год и более. Но надеются, что жесткие меры для борьбы с коронавирусом дадут скорый результат и потери страны окажутся минимально возможными.

Подробнее о том, как карантин повлияет на экономику Украине в перспективе и о том, кому от этого влияния будет хорошо. читайте в материале: Коронавирус бизнесу не помеха: кому карантин сыграет на руку

Стоит отметить, что коронавирус уже повлиял на ВВП Украины. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика карантин ВВП коронавирус трудовые мигранты

Источник: Сегодня

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