Европейский инвестбанк хочет дать Украине миллионы евро на борьбу с пандемией

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад и территорий со ссылкой на итоги совещания главы министерства Алексея Чернышова с представителями европейского банка.

Эта сумма будет предоставлена ​​по программе развития муниципальной инфраструктуры, открытой в 2014 году.

23 марта Министерство развития громад получило от банка план действий по предоставлению данного займа, и сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

"Минрегион в этом вопросе будет сотрудничать с Министерством здравоохранения и Министерством финансов для получения единого результата – быстрого получения кредита. Эти средства от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом относительно перечня оборудования, которое мы должны закупить на эти средства", – цитирует пресс-служба Чернышова.

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Также сообщается, что представители Европейского инвестиционного банка отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины также, в настоящее время является очень важным возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

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