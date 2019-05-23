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Всемирный банк ухудшил прогнозы по инфляции в Украине

23 мая, 17:11

Рост цен будет замедляться более низкими темпами, чем ожидалось ранее

Фото: пресс-центр НБУ

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по инфляции в Украине. Так, ВБ прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году до 7% по сравнению с 9,8% в 2018 году. Однако в апреле-2019 аналитики прогнозировали, что в 2019 году инфляция в Украине составит 6,8%

Кроме того, теперь банк прогнозирует снижение инфляции в 2020 году до 6% и 5% – в 2021 году.

Также ВБ прогнозирует дефицит государственного бюджета в Украине по итогам 2019 года на уровне 2,3% ВВП против 2% в 2018 году, а в 2020 году – на уровне 2,3%, с последующим снижением в 2021 году до уровня 2,2% ВВП.

Согласно обновленным данным ВБ, уровень государственного и гарантированного государством долга сократится с 62,3% ВВП в 2018 году до 57,3% ВВП по итогам текущего года, а в последующие два года уменьшится до 54,9% и 52,5% ВВП соответственно. В то же время уровень внешнего долга составит 81,8% ВВП по итогам 2019 года, а также 79% ВВП и 75,4% ВВП по итогам 2020 и 2021 годов соответственно.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд. В январе-марте 2019 года рост экономики составил 2,2%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%.


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Тег инфляция, экономика, прогноз, Всемирный банк, рост цен

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Источник:

УНИАН

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