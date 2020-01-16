Вступил в силу закон об электронной финансовой отчетности партий: подробности

Политические партии будут подавать в НАПК отчетность, как нардепы - декларации

/ Фото: Александр Яремчук

С 16 января вступил в силу закон об упрощении процедуры подачи финансовой отчетности политических партий и переводе ее подачи из бумажной в электронную форму.

Закон № 410-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" упрощает процедуру предоставления финансовой отчетности политических партий, заменяя бумажную форму финансовой отчетности на электронную. Это позволит уменьшить нагрузку на представителей политических партий, ответственных за составление и предоставление финансовой отчетности, и повысит эффективность деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, согласно закону, после создания и запуска электронной системы отчетности представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн на сайте НАПК и подавать их через электронную систему.

НАПК должно за шесть месяцев со дня вступления в силу этого закона обеспечить разработку и функционирование электронной системы подачи отчетности партий.

До начала работы этой электронной системы политические партии подают отчетность, как обычно.

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Закон также предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

Закон также определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, что будет способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.

Кроме того, документ предусматривает усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля относительно финансирования деятельности партий и использования ими средств.

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Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 19 декабря 2019 года, а 13 января 2020 года его подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что летом 2019 года петиция на сайте президента Украины об отмене госфинансирования политических партий набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автором обращения к президенту стал народный депутат 4-8-го созывов Верховной Рады Николай Томенко.

"Предлагаю отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из государственного бюджета. Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности – на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни", – говорилось в петиции.

В июле 2019 года шести политическим силам Верховной Рады VIII созыва решили предоставить финансирование их деятельности из государственного бюджета на общую сумму в чуть более 150 млн гривен. Соответствующее решение приняло Национальное агентство по предупреждению коррупции.

А в октябре 2019 года Центральная избирательная комиссия своим решением возместила пяти парламентским партиям за счет средств госбюджета расходы, связанные с финансированием предвыборной агитации на внеочередных выборах 21 июля 2019 года на общую сумму 467 млн 327 тыс. 638 грн.

15 января 2020 года правительство назначило новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность.

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