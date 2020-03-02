Второй этап медреформы запустят, но с изменениями: подробности

/ Фото: Pixabay

В рамках второго этапа медреформы пересмотрят положение о сети опорных больниц. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

"В следующем месяце стартует одна из самых сложных частей медицинской реформы – Программа медицинских гарантий. Уже сейчас совершенно точно понятно – мы пересмотрим сеть опорных больниц", – рассказал Гончарук в Telegram.

По его словам, эта сеть планировалась давно, поэтому не учитывает реальные актуальные расчеты.

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"В пятницу Национальная служба здоровья (НСЗУ) получила от врачебных учреждений по всей Украине заявки со всеми необходимыми цифрами для расчетов. Вся необходимая информация, чтобы правильно рассчитать нужную сеть, в НСЗУ есть. На следующей неделе будут проводиться соответствующие совещания с руководителями обладминистрациями по этому вопросу", – сообщил глава Кабмина.

И добавил: больницы в регионах пока не будут закрываться.

"Сразу развею миф, что больницы в регионах будут закрываться – никто ничего пока не закрывать", – акцентировал Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в программу медгарантий вошли лекарства из Национального перечня, включающего 427 препаратов.

Напомним, свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Сайт "Сегодня" разбирался, что изменится с 1 апреля 2020 года, когда в Украине заработает программа медицинских гарантий – "Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего".

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