Втрое меньше, чем у зама: в Кабмине раскрыли зарплату Малюськи

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи, который ранее получил миллион гривен пенсии в США, за март 2020 года составила 75 тыс. гривен. Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на официальный запрос, передают "Украинские новости".

Так, сумма средств, начисленная Малюське в марте, составила 74 652 гривни. Из них:

должностной оклад – 51 104 гривни;

надбавка как эксперту по вопросам тайн – 10 220 гривен;

отпускные – 6 662 гривни;

перерасчет зарплаты за февраль – 6 664 гривни.

После удержания налогов и сборов Малюська получил "на руки" 60 095 гривен.

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Начисленные зарплаты замов Малюськи колеблются от 36 тыс. до 152 тыс. гривен. То есть один из заместителей Малюськи получил зарплату втрое выше, чем у самого министра.

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Так, зарплата первого замминистра Евгения Горовца в марте составила 64 919 гривен, заместителей Александра Банчука – 60 326 гривен, Виталия Василика – 66 555 гривен, Елены Высоцкой – 35 875 гривен, Андрея Гайченко – 56 677 гривен, Валерии Коломиец – 151 828 гривен (в том числе 71 522 гривни компенсации за неиспользованный отпуск), Ивана Лищины – 65 207 гривен и Ольги Онищук – 65 207 гривен. Госссекретарь министерства Анна Буяджи в марте не получала зарплату, так как находится в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, средняя зарплата в Украине составила 10 847 грн в феврале 2020 года, по данным официальной статистики. Наибольшие зарплаты украинцам предлагают в страховой и финансовой сфере – в среднем 21 606 грн в месяц. Более свежие данные пока официально не опубликованы.

Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников. По его словам, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тыс. гривен:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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