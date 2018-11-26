Введение военного положения: экономист объяснил, что будет с бюджетом-2019

Режим особого финансирования Вооруженных Сил Украины в случае введения военного положения не повлияет на стабильность государственного бюджета страны и не спровоцирует ручное перераспределение средств или приостановку выделения денег по бюджетным программам и защищенным статьям.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Борис Кушнирук.

"Не ожидаю дисбаланса госбюджета. Более того скажу, что уверен: бюджет будет сохранен в том виде, в котором был принят, и будет выполняться без сбоев. Но я вообще не являюсь сторонником военного положения, потому что в условиях гибридных действий со стороны РФ, военное положение не работало бы. Я, начиная с 2014 года, предупреждал, что оно ничего не дает. На мой взгляд, введением военного положения мы ничего принципиального не достигаем, но не ожидаю каких-то чрезмерных дополнительных расходов или еще что-нибудь в этом роде, если его введут", – отметил он.

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При этом эксперт исключает, что правительство в случае введения военного положения будет в ручном режиме использовать средства госбюджета, а также пойдет на дополнительную эмиссию гривни.

"Напомню, так называемый "печатный станок" находится в руках не Минфина и не Кабмина, а у Национального банка Украины. Но НБУ не будет сейчас этого делать (допэмиссия гривни. – Авт.), как не делал этого раньше. Более того, третий год подряд Нацбанк сокращает количество денег, которые он дает правительству. Не увеличивает, а уменьшает. Также отмечу, что военное положение хотят ввести только на 30 суток, а не на 60, как говорили изначально. Поэтому за 30 суток ничего не случится. В этом случае можно быть спокойными. Считаю, что, например, и выборы состоятся вовремя, и в экономике ничего чрезвычайного не будет", – добавил экономист.

Также он подчеркнул, что проблемой Украины и Запада является то, что они не могут найти эффективного противодействия гибридным действиям России, когда, например, нет откровенного вторжения или значительной эскалации боевых действий.

"То есть когда каждый отдельный шаг не предстает таким чрезвычайным, чтобы из-за этого поднимать шум всемирного масштаба. Но когда эти мелкие агрессивные шаги РФ в совокупности складываются, они приводят к недобрым результатам. Поэтому мир еще не научился реагировать на вызовы РФ кроме санкций, которые носят скорее ограничительный характер, а не карательный", – резюмировал эксперт.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Тем временем в России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину - Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".