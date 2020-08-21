Выплаты по больничным: сколько денег получили украинцы

За июль 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял к оплате заявления для предоставления помощи по временной потере трудоспособности на сумму 667,5 млн грн. Это на 18%, или 101,8 млн грн, больше, чем выплатили по больничным в июне, сообщили в ФССУ.

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Всего за месяц за компенсацией утраченного заработка по больничным листам обратились 103,8 тыс. украинцев. В сумме они провели на больничном более 2 млн дней. Среднедневной размер пособия за этот период составил 331,5 грн.

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Также в пресс-службе сообщили о том, что Фонд соцстрахования профинансировал ежемесячные страховые выплаты за июль для почти 203 тыс. человек, расходы составили 792,7 млн грн.

Напомним, запуск е-больничных в апреле был отложен из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19.

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При этом предполагается, что в тестовом режиме начнет работать система электронных больничных листов, которую правительство намеревалось внедрить еще с 1 апреля.

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