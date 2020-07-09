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В Украине запускают оформление е-больничных в тестовом режиме

9 июля, 11:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Упрощенная модель системы будет работать с помощью сервисов Пенсионного фонда

В Украине к концу лета в тестовом режиме начнет работать система электронных больничных листов, которые правительство намеревалось внедрить еще с 1 апреля. Об этом заявил замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

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Система будет работать на базе сервиса Пенсионного фонда. Минздрав до 10 июля принимает формы регистрации от медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы.

"В электронной системе здравоохранения в настоящее время разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких заключений – временные листы нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа", – цитирует Кучера "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, есть две модели развития проекта. Первая – это так называемая "упрощенная система". Партнеры из Пенсионного фонда Украины разработали специальный веб-интерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте о его временной нетрудоспособности. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных Пенсионного фонда.

"Преимущество в том, что это уже разработано, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные к концу лета", - добавил замминистра.

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Параллельно разрабатывается целевая модель е-больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

"Параллельно идет процесс разработки целевой модели. Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать е-больничные с минимальным количеством действий. Для предприятий обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения", – сказал Кучер.

Напомним, запуск е-больничных в апреле был отложен из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19.

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