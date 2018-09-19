Высшее образование в Украине не страхует от безработицы – Гриневич

Сегодня, 16:03

Европейские выпускники школ чаще, чем украинские, предпочитают получать профессиональное образование

Фото: архив
Фото: архив

Хотя уровень безработицы в Украине снижается, на сегодняшний день 80% безработных имеют высшее образование. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает УНН.

"Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% – высшее. При этом большинство, 80% безработных в нашей стране – это люди с высшим образованием", – рассказала министр.

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По словам Гриневич, в Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в учреждения профессионального образования. А в Чехии, Хорватии, Австрии и Финляндии этот показатель достигает 70%.

Как сообщалось, почти половина тех, кто обращается в службу занятости, получают не пособие по безработице, а возможность зарабатывать деньги. Чаще всего предлагают вакансии с хорошей зарплатой специалистам, которые работают с инструментом.

При этом украинцы все чаще предпочитают работать легально:

В первом полугодии 2018 года безработица в Украине составила 9,7% от численности трудоспособного населения. В 2017 году этот показатель составлял 9,7% за первые полгода.
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