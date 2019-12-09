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Япония потратит 50 млрд долларов на восстановление после тайфуна

9 декабря, 04:25

Премьер Синдзо Абэ одобрил колоссальную программу поддержки японцев

Синдзо Абэ. Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Синдзо Абэ. Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Японские власти решили впервые с 2016 года ввести меры по стимулированию экономического роста – государственная программа рассчитана на 15 месяцев программы и около 121 млрд долларов, более 50 млрд из которых пойдут на восстановление регионов, пострадавших от октябрьского тайфуна Хагибис.

Об этом, как сообщает The Financial Time, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Три столпа этого стимулирующего пакета – восстановление, реконструкция и защита от природных катастроф; поддержка для преодоления рисков экономического замедления; инвестиции в будущее после Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио", – объяснил Абэ.

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Пакет поддержки еще предстоит принять японскому парламенту.

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Фото: facebook.com/oksana.markarova

Помимо помощи потерпевшим от урагана, правительство увеличит закупки цифрового оборудования для школ и финансирование программы возврата части средств гражданам, использующим для оплаты покупок в небольших магазинах банковские карты, приложения для смартфонов или другие способы безналичных расчетов – до 5% от чека. Таким способом власти хотят смягчить эффект от октябрьского повышения налога на потребление с 8% до 10%.

Правительство Абэ рассчитывает, что новые стимулы добавят 1,4% к росту ВВП Японии в текущем финансовом году.

Напомним, что в сентябре и октябре 38 из 47 префектур Японии пострадали от тайфунов "Факсай" и "Хагибис". Ущерб, который стихия нанесла сельскому хозяйству Японии, превысил 170 млрд иен (почти 1,6 млрд долларов).

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Япония компенсации восстановление стихийное бедствие

Источник: Интерфакс

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