В Японии тайфун и ливни унесли жизни почти сто человек

/ Фото: Reuters

До 98 человек возросло число жертв обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и последовавших за ним ливней. Об этом сообщило национальное общественное телевидение, обобщившее данные органов местного самоуправления. Десять человек, по этим сведениям, числятся пропавшими без вести.

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Ранее правительство Японии приняло решение объявить часть пострадавших районов "зонами чрезвычайного бедствия", что дало кабмину возможность существенно увеличить расходы из государственного бюджета на проведение восстановительных работ. Средства, в частности, пойдут на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, ремонт муниципальных школьных учреждений, рекультивацию сельскохозяйственных угодий. Такая мера предпринимается впервые с 2011 года, когда северо-восточное побережье Японии пострадало из-за цунами.

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По последним данным, ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфунов в сентябре и октябре превысил 170 млрд иен (почти 1,6 млрд долларов). В частности, от тайфуна "Хагибис" пострадали 38 из 47 префектур. На 8,5 тыс. сельскохозяйственных объектах повреждены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. гектаров. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов. В 20 префектурах зафиксирован ущерб от оползней, более чем на 70 реках отмечены разрушения набережных и защитных сооружений. Более 3,4 тыс. квартир и частных домов по-прежнему отключены от водопроводов.

Напомним, что после тайфунов Японии грозит еще одно бедствие. Власти Японии предупредили о возможном извержении.

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