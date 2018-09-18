Яресько: МВФ не хотел брать на себя украинскую "дырку" в 40 млрд долларов

Международный валютный фонд, миссия которого работает в Киеве с 6 сентября, согласовал программу помощи Украине в 2015 году только при условии того, что кредиторы из частного сектора, а также другие государства возьмут на себя часть ответственности за "дыру" в размере 40 млрд долларов. Об этом заявила экс-министр финансов Наталия Яресько в эфире "Радио НВ".

"МВФ не хотел брать на себя всю дыру в 40 млрд долларов платежей, платежного баланса, взял на себя часть, но только при условии, что мы сделаем реструктуризацию на часть, и мы получим часть от других наших партнеров . Мы взяли на себя обязательства делать конкретные реформы по разным секторам отрасли экономики", - сказала она.

"Многие части исполнились... Но нельзя останавливаться, мы далеко от того конца", – добавила Яресько.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что правительство и МВФ обсуждают вариант запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения. Эту информацию подтвердила представительница президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Кроме того, сообщалось, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд.

Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября.