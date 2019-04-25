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"Задвижки закрыты": Польша остановила транзит порченой российской нефти

Сегодня, 10:08

Поставки сырья с повышенным содержанием хлоридов угрожают промышленности

Фото: Сегодня

Из-за проблем с качеством российской нефти Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом, как сообщает агентство "БелТА", заявил главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. По его словам,  белорусская сторона получила соответствующую телефонограмму от компании PERN – оператора польского участка нефтепровода.

"Мы получили письмо от PERN, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", – сказал Вериго.

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В сообщении оператора польского участка "Дружбы" отмечается, что продолжение поставок нефти с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и для логистической системы PERN.

"24 апреля они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок. ... Нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", - уточнил Вериго.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В руководстве компании заявили, что Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти.

Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен. 

Позже СМИ сообщили, что некчественная нефть из России достигла Европы, однако официальных данных на этот счет не поступало.

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Тег нефть, Россия, Польша, бензин, транзит, Беларусь, дизель, нефтепровод, нефтепродукты, нефтепровод дружба

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