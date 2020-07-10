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Замглавы Офиса президента признала "Роттердам+" справедливой ценой на украинский уголь

10 июля, 23:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Импортный паритет позволяет выйти шахтерам на работу и не переплачивать за уголь

Ценообразование на уголь с использованием импортного паритета, заложенное в контракте между ДТЭК Энерго и "Центрэнерго", является справедливым. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Мы очень счастливы, что шахтеры смогут с понедельника (13 июля. – Ред.) вернуться нормально на работу. И мы также очень счастливы, что параллельно с этим государственная компания не переплатит за уголь. И цена справедливая", – сказала Ковалив.

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Как сообщалось, с 13 июля запускается в работу предприятие "Добропольеуголь", которое будет поставлять украинский уголь на ТЭС. При этом цена украинского угля для ТЭС будет привязана к импортному паритету, включать стоимость угля по котировке API2 за 12 месяцев и стоимости доставки в Украину.

Напомним, формульное ценообразование, более известное как "Роттердам +", действовало для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Оно предусматривало включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля, то есть в ней использовался импортный паритет.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан Владимиром Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения – т.н. "Амстердам +". Она также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF

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Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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