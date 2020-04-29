Заморозки побили черешню и абрикосовый цвет: что будет с урожаем фруктов и ягод

Аграрии бьют тревогу – собирать урожай в этом году им будет абсолютно невыгодно

В Запорожской области замерзли черешни, а ведь там выращивают десятки сортов ягод. Многие из фермеров даже не будут собирать урожай, мол, экономически это невыгодно. Грозит ли нам неурожай ягод и фруктов? И что будет с ценами на них?

Аномально теплая сухая зима превратилась в сплошной кошмар для садоводов. В этом году деревья вышли из состояния покоя в начале января. За последнее десятилетие такое раннее цветение аграрии видят впервые. А потом ударили морозы – доходило до минус 10 градусов. Фермеры пытались согреть деревья окуриванием, но тщетно. Теперь на фрукты надежды немного.

"Гибель абрикосов составила 90%, гибель персиков – 70%, яблони в отдельных сортах – 50%, черешня – тоже 90%. Тебе убыток колоссальный, а дереву все равно, за ним нужно ухаживать", – рассказывает аграрий Иван Вдовиченко.

У Николая Гринюка, который проживает в Косове Ивано-Франковской области, десятки сортов яблонь, груш, черешен, слив и винограда. Будут ли в этом году фрукты – пока предположений не делает. Уверен, что не такими страшными были весенние заморозки, как отсутствие осадков:

"Что дождя нет – это нехорошо, потому что дождь также свое делает. Даже ветви большие вверху не хотят распускать листья, потому что нет дождя, а здесь – бетон. Я копал – бетон, бетон".

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В Широкой Балке Одесской области заморозки, которые были в марте, побили точку роста. Соответственно, уничтожили цвет. На одном дереве соцветий должно быть минимум двадцать штук. Это самый яблоневый и грушевый сад на юге страны. Из-за непогоды он потерял чуть ли не весь урожай. Мороз уничтожает пыльцу, а без этого цветок не станет плодом. Поэтому летом дешевых фруктов можно не ждать.

"Мелкий фермер будет бросать сельское хозяйство. Я думаю, потому что сегодня два года можно отнести к убыточным. Третий год они не переживут, как и мы. Очень тяжело, если не будет никакой поддержки со стороны государства", – отмечает аграрий Алексей Згирин.

Подсчитывать убытки, отмечает эксперт Богдан Андрющенко, пока рано. И говорит, что совсем без фруктов Украина не останется. Впрочем, отсутствие осадков и апрельские заморозки дадут свое:

"Мягкая зима способствовала и вредителям. Они лучше перезимовали. Сельхозпроизводителям придется чаще обрабатывать, больше тратить химии, все такое. Объективно это повлияет и на качество, и на количество. И на итоговую цену".

Однако из-за карантина на треть может уменьшиться экспорт фруктов и ягод. То есть, то, что могло поехать за границу, останется дома. Поэтому несколько сдержит цены.

А тем временем эксперты утверждают, что в Украине станет больше гречки и гороха. Ведь аграрии соберут больше тех культур, рентабельность которых выросла в прошлом году. В то же время по остальным зерновым культурам прогнозируется уменьшение объемов урожая на 10%.

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