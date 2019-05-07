Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Часть Украины рискует остаться без груш, вишен и абрикосов

7 мая, 12:52

Синоптик рассказала об опасной болезни, которой заразились деревья

Фото: Pixabay

Из-за холодного и дождливого апреля в Украине, плодовые дерева на западе и севере страны поразила опасная болезнь, которая может оставить эти регионы без урожая косточковых в 2019 году. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Повреждения от заморозков, которые наблюдались в апреле и в начале мая, было минимальным. Но есть сообщения, что в западных областях, северных, в том числе в Киевской, очень массово повреждены монилиозом абрикосы, вишни и груши" , – отметила метеоролог.

Эта болезнь поражает сначала цветок, а затем листья и даже ветви плодовых деревьев. Развитию болезни способствует резкое похолодание во время цветения деревьев, значительная дождливая погода в начале апреля.

При таких условиях следует быть готовым, что урожай будет только через год, предупредила Адаменко.

В то же время, как отмечают синоптики, похолодание и дожди хорошо скажутся на урожае зерна. Обычно зерновые на большей части территории Украины страдают из-за нехватки влаги в почве, однако в этом году трудности пока испытывают только четыре области.

Ранее "Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

Кроме того, аграрии рассказали, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег урожай, погода, ягоды, фрукты, вишня, абрикосы, груши

Вы сейчас просматриваете новость " Часть Украины рискует остаться без груш, вишен и абрикосов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меньше гречки, больше проса: аграрии дали прогноз по урожаю

Вчера, 07:32

Объемы производства зависят от урожайности и площадей под посевами

"Борщевой набор" в Украине может подешеветь в 15 раз: названо условие

3 мая, 18:15

Эксперты объяснили, почему овощи в этом сезоне подскочили в цене и почему в следующем году они могут подешеветь

По цветущим деревьям в Украине ударили морозы: ждать ли дефицита фруктов

15 апреля, 12:01

Зерновым заморозки не повредят, а дожди даже пойдут на пользу

В Украине начали продавать раннюю клубнику: проверка на нитраты

12 апреля, 08:12

Результаты лабораторных тестов впечатлили съемочную группу "Сегодня"

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Девушки и фильтры в соцсетях: эксперимент фотографа

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

Археолог раскрыл многовековую тайну древнеегипетской царицы

В 1965-м нападающего «Спартака» посадили на 10 лет

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Новая эра: кто из звезд поздравил Зеленского с победой на выборах