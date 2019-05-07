Часть Украины рискует остаться без груш, вишен и абрикосов

Синоптик рассказала об опасной болезни, которой заразились деревья

Фото: Pixabay

Из-за холодного и дождливого апреля в Украине, плодовые дерева на западе и севере страны поразила опасная болезнь, которая может оставить эти регионы без урожая косточковых в 2019 году. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Повреждения от заморозков, которые наблюдались в апреле и в начале мая, было минимальным. Но есть сообщения, что в западных областях, северных, в том числе в Киевской, очень массово повреждены монилиозом абрикосы, вишни и груши" , – отметила метеоролог.

Эта болезнь поражает сначала цветок, а затем листья и даже ветви плодовых деревьев. Развитию болезни способствует резкое похолодание во время цветения деревьев, значительная дождливая погода в начале апреля.

При таких условиях следует быть готовым, что урожай будет только через год, предупредила Адаменко.

В то же время, как отмечают синоптики, похолодание и дожди хорошо скажутся на урожае зерна. Обычно зерновые на большей части территории Украины страдают из-за нехватки влаги в почве, однако в этом году трудности пока испытывают только четыре области.

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