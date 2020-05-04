Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям

Приходя в себя от пандемии, финны, поляки и другие европейцы заявили, что готовы оплатить самолеты, чтобы привезти украинских заробитчан и не сорвать сезонные работы. Польша уже даже возобновила выдачу рабочих виз. Но Украина неожиданно запретила вылеты трудовым мигрантам, которые вернулись домой из-за карантина. Речь идет о 300-400 тысячах человек. Запрет на такие полеты сначала объяснили желанием понять причину выезда, которая ни для кого не является секретом. Позже гастарбайтерам стали предлагать работу на родину и пообещали дешевые кредиты, а от запрета – открестились. Напоследок украинское правительство и вовсе выдвинуло ультиматум европейским работодателям. Что произошло на самом деле, разбирались новости "Сегодня".

Всего за неделю разогрелись сразу два скандала с украинскими заробитчанами. Несмотря на наличие контрактов и уже организованные спецрейсы, люди не смогли улететь за границу. В Министерстве сельского хозяйства Финляндии сообщили, что украинское правительство якобы приостановило движение чартеров и не выпускает сезонных работников. И намекнули, что больше не будут привлекать украинцев. Через несколько дней ситуация повторилась. На этот раз Госавиаслужба отменила спецрейс в Лондон, который был организован по заказу британского работодателя. Впрочем, после девятичасовой задержки, борт с сотней пассажиров все-таки поднялся в воздух.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выдвинул иностранным работодателям условия:

"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда", – сообщил Шмыгаль.

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По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, сейчас в правительстве готовят единый алгоритм, как собирать пассажиров спецрейсов, проводить медицинский осмотр и организовывать их обсервацию за рубежом.

"Мы не Советский Союз, мы никого не держим за железным занавесом, а пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом. Наша задача – придать процессу зарубежного трудоустройства максимальную организованность. По возможности мы ожидаем централизованного обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих. То, что украинское правительство может и должно обеспечить – это безопасность граждан, достойные условия их пребывания и безопасное возвращение", – сказал Пристайко.

Документа, который описывал бы этот алгоритм, еще нет. Но специалисты предполагают, что он усложнит процедуру выезда заробитчан. Так бывает всегда, когда процессы бюрократизируются, а теперь в цепочке согласований для поездки появляется новое звену. Кроме того, обсервация во время въезда в другие страны требуется уже сейчас – две недели придется провести в самоизоляции.

"Даже если они заедут, они все равно будут обязаны пройти две недели карантина", – отмечает председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Что интересно, запрета на выезд для украинцев, несмотря на карантин, не было. Другое дело, что отсутствует международный пассажирский транспорт: ни поездов, ни автобусов, ни самолетов. Только спецрейсы. А вот на частном автомобиле выехать можно без проблем, уверяют пограничники.

"Граждане Украины никоим образом – распоряжением или решением правительства – не ограничены в праве выезда за пределы Украины. Они могут пересечь границу. Ограничения касаются иностранцев, им временно ограничен въезд в нашу страну", – объяснил спикер пограничной службы Андрей Демченко.

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Вот только въехать в другие страны по биометрическому паспорту или туристической визе не получится. Пускают только близких родственников резидентов и лиц с видом на жительство. Иногда – иностранцев с рабочими визами. Воскобойник отмечает, что те, у кого уже есть необходимые документы, не ждут завершения карантина.

"Людям, чтобы выехать за границу и получить рабочую визу, нужно получить приглашение от работодателя. А для того, чтобы получить приглашение, нужно чтобы начали работать курьерские службы... Те, кто раньше получили рабочие визы, могут и сейчас приезжать в страны, где они хотят работать. Например, Польша до сих пор пропускает людей с наличием рабочей визы или карты поляка", – объясняет эксперт.

Впрочем, с 4 мая Польша возобновила выдачу рабочих виз. Но не для всех рабочих, а только для тех, кто собирается трудиться в сельскохозяйственной сфере или сфере международных перевозок.

Еще одно препятствие на пути к заработкам – расценки частных перевозчиков. Теперь переправить через границу могут только они, конкуренции нет. Поэтому из Харькова в Польшу можно добраться менее чем за пять тысяч гривен, из Киева – за три, а, например, из Мариуполя – просят все 10.

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В Кабмине тем временем говорят, что и сами рассчитывают на украинцев, которые работали за границей. Надеются, что заробитчане теперь останутся на родине и обещают создать 500 тысяч рабочих мест.

Но сами заробитчане в основном мечтают вернуться обратно в ЕС. Собираются в основном заниматься физическим трудом в сельском хозяйстве, строительстве, переработке пищевых продуктов, упаковке... Туристический бизнес пока на паузе. Зарплаты при этом колеблются от 800 до 1300 евро. И это за низкоквалифицированный труд, в то время как в Украине в регионах платят 6-12 тыс. гривен, то есть 200-400 евро.

Всего за рубежом до карантина работало около 4 млн украинцев. Во время эпидемии домой вернулись 10-15% из них, то есть около полумиллиона. Эксперт рынка труда Андрей Черкасов считает, что, как только границы откроются, все они покинут Украину. И даже больше – из-за экономического спада миграция возрастет.

"Из‑за сложной экономической ситуации в стране те, кто хочет уехать, но не уехал, уедут. Процентов на 15‑20% увеличится семейная миграция. Надо дать возможность людям поехать туда, где их ждут, естественно имея гарантии, что их на самом деле ждут. Задерживая заробитчан здесь, мы лишаем свою страну реальных инвестиций. 15,6 млрд – это серьезная доля в ВВП", – говорит Черкасов.

Но если выезжать начнут целыми семьями с прицелом на постоянное место жительства, поступления от гастарбайтеров больше не будут подпитывать отечественную экономику. А наши предприятия в полной мере ощутят кадровый голод. Возможно, поэтому правительство и попыталось затормозить отток работников, закрыв границу. И вместо конкурентных зарплат предложило льготные кредиты на открытие бизнеса.

Впрочем, некоторые специалисты, что после карантина, наоборот, украинских заробитчан в Польше станет меньше.

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