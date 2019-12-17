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Запуск рынка земли: в Госгеокадастре сделали заявление

17 декабря, 16:39

До 1 августа 2020 года вся государственная сельхозземля будет внесена в кадастр

/ Фото: Pixabay

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Государственный земельный кадастр полностью готов к запуску рынка земли. Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) Денис Башлык.

"Существует миф, что Госгеокадастр не готов к реализации земельной реформы, что пока мы не проведем инвентаризацию, невозможно открывать рынок. Нам часто приводят в пример Польшу, но она открывала рынок земли, когда кадастр был еще на бумажных носителях. У нас на сегодняшний день кадастр – современная система, наполненность которой составляет 73%. ... Есть разница по некоторым районам, но государственный земельный кадастр полностью готов к запуску рынка земли", – сказал он.

Кадастр

Кадастр

"Часто еще говорят, что нужно проводить инвентаризацию государственных с/х земель. Но только в этом году состоялась инвентаризация более чем миллиона гектаров таких земель. Согласно плану, до 1 августа 2020 года вся государственная сельхозземля будет внесена в кадастр, будет инвентаризировано все. И у нас еще будет время до запуска рынка (с 1 октября 2020 года. – Ред.)", - отметил Башлык.

Он уточнил, что лишь у немногих стран наполненность земельного кадастра превышает 80%.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада дала старт земельной реформе. В рамках реформы планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам. Открытие рынка земли запланировано на 2020 год.

Напомним, 17 декабря между протестующими против открытия рынка земли и правоохранителями произошла драка под Верховной Радой.

Видео: Олег Черниш

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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