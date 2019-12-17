В ход пошли огнетушители, палки и газ: новое видео столкновений под Радой

У стен Верховной Рады проходят четыре митинга и там сейчас очень неспокойно

/ Фото: Сегодня

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между активистами-нацдружинниками и полицией.

Стычки произошли возле гостиницы "Киев", через дорогу от Мариинского парка и Верховной Рады, где происходят митинги. На видео можно увидеть, что правоохранители и активисты пытаются перетолкать друг друга, но в какой-то момент активисты начали использовать против правоохранителей слезоточивый газ, огнетушители, а один из них нанес несколько сильных ударов палкой по каске полицейского.

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Также стало известно, что во время стычек пострадали и пару журналистов, в которых попали слезоточивым газом.

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Как сообщали новости "Сегодня", получасом ранее под Радой уже были столкновения активистов с полицией. Стычки произошли между активистами, протестующими против принятия рынка земли. В результате тех столкновений пострадали несколько правоохранителей.

Отметим, что сегодня под Радой проходят четыре митинга: против открытия рынка земли; "евробляхеры" требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей; митинг против законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации; члены Федерации профсоюзов Украины вышли в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест.

Как известно, сегодня запланировано внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Затем на пресс-марафоне представители правительства, аграрного комитета, депутаты фракции "Слуга народа" озвучат финальное видение земельной реформы, расскажут о предложенной концентрации, изменениях в арендных отношениях, Госгеокадастре, продолжении земельной децентрализации, передаче распоряжения землями ОТГ и др.

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