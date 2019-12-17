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Земельная реформа: Милованов назвал финансовые инструменты для фермеров

17 декабря, 16:08

Украинские фермеры смогут воспользоваться двумя видами финансовых инструментов для покупки земли

/ Фото: Pixabay

Фактическая стоимость кредита на покупку земли будет от 3 до 5%. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Минованов на открытом пресс-марафоне по земельной реформе.

"Важно, чтобы во время реформы были предоставлены финансовые инструменты. Пока что мы планируем предоставлять финансовые инструменты для собственников до 500 гектаров. Будет минимум два инструмента. Первый – страхование кредитов, выданных на землю. Это значит, что фермер, который отвечает конкретным критериям, сможет получить финансирование. Эти критерии будут прописаны в ближайшее время, мы для этого создаем реестры фермеров – как юридических, так и физических лиц ... Страхование кредитов дает банкам возможность выдавать кредиты, даже если нет у людей кредитной истории. ... Второй инструмент – или компенсация процентной ставки, или частичная компенсация тела кредита. ... Мы планируем, что в итоге стоимость кредитов будет на уровне 3-5%, а всю остальную часть мы компенсируем. Возможно, будут и другие инструменты финансирования", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Милованов назвал главную цель земельной реформы. При этом Милованов не считает большой проблемой доступ иностранцев к украинскому рынку земли.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте № 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

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Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения во владении землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Новости"Сегодня" также узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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земля страхование правительство кредиты рынок земли Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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