Заробитчан высылают в Украину: эстонские фермеры – против и судятся с властями

Неприятно развивается ситуация вокруг украинских сезонных рабочих в Эстонии,нарушивших карантинные предписания по коронавирусу. Местная прокуратура отклонила заявление фермеров, которые выступают против депортации 12 заробитчан.

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Поскольку решение Департамента полиции и погранохраны пересмотрено не будет, пять предприятий Южной Эстонии намерены обратиться в суд, сообщает err.ee.

"Действительно, наше заявление о пересмотре решения, чтобы работников все же оставили в стране, не было удовлетворено. Теперь они должны покинуть шенгенскую зону в эту пятницу не позднее полуночи", – сказал владелец хутора Нопри Тийт Нийло.

"Конкретное решение мы приняли исходя из того, что прибывшие рабочие были в курсе требования о самоизоляции, т.е. 14 дней они должны были находиться в своих жилых помещениях. Об этом обязательстве знали и работодатели. Мы считаем, что эти люди намеренно нарушили карантинные требования. Поэтому самым логичным решением видится депортация конкретных лиц, поскольку у нас нет уверенности, что они не подвергнут опасности здоровье населения своим нежеланием соблюдать нормы и требования в дальнейшем", – прокомментировал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Руководитель Эстонской Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус поддерживает надобность карантинных мер, но при этом считает, что в конкретном случае решение о депортации рабочих все же справедливым назвать нельзя, и реакция фермеров явное тому подтверждение.

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"Мы имеем дело с крайне досадной ситуацией. По словам предприятий, работники не выполняли своих рабочих обязательств. Ведь они прибыли в Эстонию, чтобы доить коров, кормить животных, работать на полях, а в конкретном случае, как уверяют работодатели, люди занимались обустройством своего жилого помещения. Поэтому и решение о депортации кажется несправедливым", – сказал Сырмус.

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Теперь фермеры намерены обратиться в суд для получения первичной правовой помощи, а также для оспаривания решения полиции о высылке украинских рабочих из страны. Всего в суд обратятся пять предприятий Южной Эстонии.

Напомним, более 150 заробитчан из Украины прибыли в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID-19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили в карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестировали.

Ранее сообщалось, что фермеры Эстонии просили не депортировать украинских заробитчан, заявив, что те здоровы как быки.

О том, как обманывают украинских заробитчан за рубежом, смотрите в сюжете:

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