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Зарплата медиков в Украине вырастет: названы сроки

31 марта, 15:39

Виктория Подолянец

В условиях пандемии и карантина Кабмин подготовил изменения в бюджет

С апреля медикам могут увеличить зарплаты, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств.

Вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда поднял президент.

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едики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – сказал Зеленский.

Премьер-министр ответил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако определяющим фактором будет то, как коронавирус распространяется по территории страны.

Также в Кабмине готовились к тому, чтобы провести запланированную на май индексацию пенсий уже в апреле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бюджет медицина правительство госбюджет карантин коронавирус пандемия бюджет-2020 Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

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