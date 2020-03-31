Зарплата медиков в Украине вырастет: названы сроки

С апреля медикам могут увеличить зарплаты, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств.
Вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда поднял президент.
"Медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – сказал Зеленский.
Премьер-министр ответил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако определяющим фактором будет то, как коронавирус распространяется по территории страны.
Также в Кабмине готовились к тому, чтобы провести запланированную на май индексацию пенсий уже в апреле.
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