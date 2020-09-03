Зарплаты украинцев: в каких областях платят больше всего

Разрыв между лидирующим столичным регионом и Буковиной - почти два раза

Зарплаты украинцев продолжают расти: в июле они увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского. В каких регионах зарплаты выросли больше всего – разбирался сайт "Сегодня".

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В разрезе регионов картина менее радужная, чем в среднем по стране. Более чем в каждой третьей области (36%) заработки в июле уменьшились по сравнению с июнем. Самое большое снижение зарплат в Ивано-Франковской области – на 6,7% (на 937 грн). Кстати, в июне на Прикарпатье рост заработков был самым высоким в стране – на 21,6%. Меньше всего снизились заработки в Одесской области – на 0,2% (на 18 грн). Еще в семи областях (см. инфографику) заработки упали от 0,4% в Луганской области до 2,4% (Закарпатская обл.).

Среди 2/3 областей плюс Киев, где зарплаты показали рост, в столице они традиционно самые высокие – 17 053 грн (+4%, или 660 грн, по сравнению с июнем). Впервые за все годы заработки в Киеве превысили 17 тыс. грн. Это в 1,8 раза больше, чем в самой низкооплачиваемой Черновицкой области – 9322 грн (падение за месяц на 1,9%, или на 182 грн). Месяц назад разрыв был в 1,7 раза.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам июня составила 13 728 грн, в Черновицкой области – 7504 грн.

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На втором месте по уровню зарплат также традиционно осталась Донецкая область. Но там в единственной из областей заработки превысили 13 тыс. грн – 13 071 грн (+626 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.

Днепропетровская область после месячного перерыва вернула себе третье место в рейтинге, оттеснив на четвертое место Киевскую. На Днепропетровщине впервые заработки превысили 12 тыс. грн – 12 099 (+3,8%, или 444 грн).

Выше 11 тыс. грн зарплаты платят в четырех областях, месяц назад было в трех, помимо Днепропетровской. Это Киевская – 11 969 (+1,5%), Запорожская – 11 889 (+2,9%), Николаевская – 11 730 (+4%). Впервые в их число вошла Полтавщина – 11 065 (+0,8%).

Еще в 11 областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в июне – в 13, ныне вверх ушла Полтавская область, вниз – Хмельницкая). В шести областях (как и в июне) зарплаты в пределах 9,2-9,97 тыс. грн.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально ощутил повышение".

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Как выросли с 1 сентября минимальные зарплаты и как они могут еще повыситься, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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