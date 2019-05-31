"Завтра – лето, но зима близко": Зеленский призвал готовиться к отопительному сезону

Президент рассказал о сокращении добычи угля на госпредприятиях

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное энергетической безопасности, на котором обсудили проблемы угольной отрасли в стране. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент сообщил, что позавчера он посетил шахту "Лесная" во Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Два года назад погибли восемь горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", – сказал Зеленский.

Совещание с участием Зеленского и членов СНБО по энергетической безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент добавил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу – безответственность, бесхозяйственность и коррупция", – сказал Зеленский.

Проблемы энергетической безопасности обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Цена вопроса очень велика – безопасность и благосостояние наших людей", – сказал глава государства.

По его словам, в течение 2014-2018 годов добыча угля на государственных предприятиях Украины уменьшилась на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников, добавил Зеленский.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра – лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", – заключил он.

Напомним, в ночь на 29 мая на шахте "Лесная" произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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