Взрыв на шахте под Луганском: спасатели извлекли тела 17 погибших

Авария произошла на глубине 300 метров

В Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков. Об этом сообщил так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Ранее мы сообщали о 13 погибших.

"Трагедия на шахте „Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность", – сообщил Пасечник в Twitter.

Отметим, что причиной аварии стал взрыв метана на шахте. Он привел к обрушению породы, под завалами оказались 17 человек.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты. Кроме того, сообщалось. что авария произошла на глубине около 300 метров.

Напомним, не так давно в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

Также мы сообщали, что один шахтер погиб и двое пострадали в результате аварии на шахте в Красноармейске.

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