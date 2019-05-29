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Зеленский встретился с семьями погибших горняков во Львовской области

29 мая, 20:29

Президент подчеркнул необходимость решить проблему с жильем семей погибших

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокальском районе Львовской области. Также он пообщался с родными шахтеров, выразил им соболезнования и подчеркнул необходимость обеспечения жильем семей погибших. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", – сказал Владимир Зеленский.

Также глава государства встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь". Шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.

Кроме этого, президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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Тег встреча, шахтеры, Зеленский, горняки, львовская область, президент Украины

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