Зеленский встретился с семьями погибших горняков во Львовской области
Президент подчеркнул необходимость решить проблему с жильем семей погибших
Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокальском районе Львовской области. Также он пообщался с родными шахтеров, выразил им соболезнования и подчеркнул необходимость обеспечения жильем семей погибших. Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.
"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", – сказал Владимир Зеленский.
Также глава государства встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь". Шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.
Кроме этого, президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.
Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.
В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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