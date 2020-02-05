Заявки на соцвыплаты будут рассматривать быстрее: что изменилось

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Министерство социальной политики, которое в январе-2020 изменило механизм финансирования соцвыплат, также распространяет пилотный проект "Социальная громада" на всю Украину. Об этом заявила глава ведомства Юлия Соколовская, передает пресс-служба Кабинета министров.

В правительстве объяснили, что новый программный комплекс позволяет обрабатывать документы в электронном виде. В результате время принятия решения о назначении выплат сократится вдвое, уверены в Кабмине.

"В течение 2019 года программу "Социальная громада" тестировали в 40 пилотных ОТГ в 19 областях Украины и теперь масштабируют на всю страну. Электронные копии документов, принятые через "Социальную громаду", попадают в управление соцзащиты в тот же день, что сокращает время принятия решения почти вдвое – на неделю", – сказала Соколовская.

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Сначала через программный комплекс можно будет оформить 67 услуг: жилищные субсидии, а также самые популярные виды пособий и выплат, добавила Соколовская.

По ее словам, на начало февраля-2020 уже 71 ОТГ присоединилась к программному комплексу, кроме того, есть решение о распространении программы еще в 60 громадах. Минсоцполитики также упростило процедуру присоединения ОТГ к "Социальной громаде", теперь на этой требуется несколько недель вместо двух месяцев.

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Как сообщалось, в 2020 году в Украине растут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума.

Из-за повышения прожиточного минимума также увеличили выпланы детям-чернобыльцам. Повышается помощь и другим категориям социально незащищенных детей. Так, максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, сирот и детей без опеки – с 2 до 2,5 прожиточного минимума, а детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.

Кроме того, в Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета:

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