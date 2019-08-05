Торговая война Китая и США остается главным фактором на рынке черного золота

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Заявления Трампа надавили на мировые цены на нефть https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 2019-08-05T10:27:00+03:00 Экономика Торговая война Китая и США остается главным фактором на рынке черного золота

Цены на нефть эталонных марок снижаются из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары. Этот фактор перевесил опасения о перебоях в поставках нефти после захвата танкера Ираном в Ормузском проливе.

Так, к 10:20 по киевскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торгуются на лондонской бирже ICE Futures на уровне 61,09 доллара за баррель. В пятницу, 2 августа, контракты подорожали до 61,89 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели до 55,05 доллара за баррель. В пятницу WTI подорожала до 55,66 доллара за баррель.

Реклама

В целом за неделю Brent подешевела на 2,5%, WTI – на 1%.

Читайте также: Иран продолжает активно поставлять нефть в обход санкций США – СМИ

Вопросы американско-китайской торговли будут оставаться "доминирующим фактором, формирующим мнение о ценах на нефть после последней эскалации", полагают аналитики VM Markets.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что если на торговых переговорах с Китаем не будет прогресса, Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно. В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара.

Мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама