Фото: IRNA

Захваченный Ираном танкер оказался иракским https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD 2019-08-05T02:47:00+03:00 Другие страны По данным КСИР, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандного топлива

Захваченный Корпусом стражей Исламской революциинефтяной танкер принадлежит Ираку.

Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР, передает Reuters.

Танкер был задержан в среду вечером, 31 июля, возле иранского острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР.

По данным КСИР, судно перевозило 700 тыс. литров контрабандного топлива.

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"Военно-морские силы КСИР захватили иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, который нелегально перевозил топливо для некоторых арабских стран", — сказал командир гвардии Рамезан Зирахи.

По его словам, танкер был отбуксирован в порт Бушер, а топливо конфисковано властями.

Напомним, что 4 августа, спустя четыре дня после события, власти Ирана заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Также, Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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