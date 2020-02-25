Зеленский назвал условие, при котором будут закрыты государственные шахты

Ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда. Этот станет главным принципом Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, которую разработает Министерство развития громад и территорий. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой, и это не сейчас, это длительный процесс, на протяжении которого нужен будет уголь. Постепенно мы должны создавать экономические возможности для развития угольных регионов. Для этого Министерством развития громад и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую, безопасную работу с достойной оплатой", – сказал он.

Как отметил президент, программа также должна решить проблему доступа к образованию шахтеров через создание стипендиального фонда.

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Президент также поручил провести аудит состояния всех школ в шахтерских городах.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство намерено ликвидировать убыточные государственные шахты, но собирается трудоустроить их работников.

Также мы рассказывали о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды выбрало 11 государственных угольных шахт для дальнейшей эксплуатации. Иные предприятия в дальнейшем планируется реформировать, но при наличии господдержки.

А работники государственных шахт рассказали новостям "Сегодня", как им сложно решить накопившиеся проблемы, поскольку люди живут практически без средств к существованию еще с ноября 2019 года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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