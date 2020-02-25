Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Зеленский назвал условие, при котором будут закрыты государственные шахты

25 февраля, 15:17

Президент сформулировал основное условие, с учетом которого напишут программу трансформации угольной промышленности

Ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда. Этот станет главным принципом Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, которую разработает Министерство развития громад и территорий. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой, и это не сейчас, это длительный процесс, на протяжении которого нужен будет уголь. Постепенно мы должны создавать экономические возможности для развития угольных регионов. Для этого Министерством развития громад и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую, безопасную работу с достойной оплатой", – сказал он.

Как отметил президент, программа также должна решить проблему доступа к образованию шахтеров через создание стипендиального фонда.

Реклама

Президент также поручил провести аудит состояния всех школ в шахтерских городах.

В тренде
В Украине пустили с молотка арестованную землю площадью с Сингапур

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство намерено ликвидировать убыточные государственные шахты, но собирается трудоустроить их работников.

Также мы рассказывали о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды выбрало 11 государственных угольных шахт для дальнейшей эксплуатации. Иные предприятия в дальнейшем планируется реформировать, но при наличии господдержки.

А работники государственных шахт рассказали новостям "Сегодня", как им сложно решить накопившиеся проблемы, поскольку люди живут практически без средств к существованию еще с ноября 2019 года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

работа президент Донбасс миграция правительство уголь зарплаты трудоустройство шахты Владимир Зеленский Минэнерго рынок труда госшахты

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправках
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправкахАвто
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...