Зеленский не считает бедными людей, которые получают 5000 гривен

Властям Украины пока не удалось победить бедность в стране. Об этом на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства сказал президент Владимир Зеленский.

"Конец эпохи бедности стопроцентно не настал. Он не может настать, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны предпринимать шаги, должны ее менять. И это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег. Они не падают с неба", – сказал президент.

Владимир Зеленский также указал на важную деталь в прогнозе ЮНЕСЕФ о росте количества бедных в Украине.

"Правительство готовит все программы, чтобы у нас не было столько бедных людей. Но обратите внимание на статистику, которую дал ЮНИСЕФ… переведите ее в деньги. Потому что они сравнивают зарплаты с другими странами. У нас, к сожалению, пока что и прожиточный минимум и средняя зарплата в целом в стране меньше", – сказал Зеленский.

Однако, по мнению президента, это "не совсем адекватная – в нормальном смысле слова – информация об Украине".

"Там имеются ввиду, как мне кажется, все, кто будет получать 5-6 тыс. гривен, они считают, что это бедные. Да, действительно, это очень низкая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов – это мизерный заработок. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не является бедностью", – сказал Зеленский.

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Ранее в фонде ЮНИСЕФ подсчитали, что глобальный кризис, который спровоцировала пандемия коронавируса, приведет к увеличению числа бедняков в Европе. Украина не станет исключением. По пессимистическому прогнозу организации, количество бедных в стране может вырасти более чем на 9 млн человек, из которых почти 2 млн – дети. Оптимистический прогноз ЮНИСЕФ тоже предусматривает серьезный рост количества бедных в Украине – плюс 6,3 млн человек, из которых 1,4 млн – дети.

"Про тарифы. Если вы сегодня берете платежку, она в целом уменьшилась. Это факт, стопроцентный. Вы говорите, что нефть упала (в цене), газ. Но факт – платежка меньше для людей. ... Все говорят, что рыночная цена на газ упала. У нас упала раньше", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, как будут привлекать инвестиции в Украину.

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