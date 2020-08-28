Зеленский обещает аграриям льготные кредиты: Готов подставить бизнесу плечо

Глава государства говорит о ссудах под 3-5% годовых

В ходе рабочей поездки в Черкасскую область президент Владимир Зеленский не только назначил нового главу ОГА, но и встретился с представителями бизнеса региона. Речь шла о проблемах предпринимателей в области и путях их решения, сообщает пресс-служба Банковой.

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"Мне всегда хочется иметь живое, без репетиций, общение и живой диалог. Потому что слышишь людей и понимаешь реальные проблемы. И точно правдиво можешь сказать, в чем готов помочь и что сможешь, где готов подставить плечо", – отметил Зеленский.

В ходе разговора глава государства пообещал способствовать улучшению системы кредитования агробизнеса.

"Если речь идет об оросительной системе, можем проговорить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3-5%. Давайте предложения", – сказал он.

В конце встречи Зеленский подчеркнул, что власти и бизнесу нужен диалог. Поэтому попросил хотя бы раз в месяц проводить встречу с руководителем ОГА по текущим проблемам. Также призвал обращаться к нему, если возникают трудности, которые не решаются без президента.

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Напомним, 23 августа Зеленский заявил, что хочет помочь бизнесу ветеранов АТО льготными кредитами и программами бизнес-обучения.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как работает новая программа доступных кредитов для бизнеса .

Также новости "Сегодня" писали о том, что правительство приняло изменения в порядок выдачи средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив круг потенциальных претендентов на получение кредитных средств.

О том, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

Видео: Сергей Осачук, Facebook

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