Зеленский поддержал независимость Национального банка

Президент оценил валютную либерализацию и настроен на работу с МВФ

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уважать и защищать независимость Национального банка Украины (НБУ). Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом. Ранее Зеленский уже отказался увольнять главу НБУ.

Как передает корреспондент сайта "Сегодня", Зеленский также поблагодарил НБУ за валютную либерализацию и назвал проведение такой политики "признаком независимости Нацбанка".

Глава государства заверил, что Украина продолжит сотрудничество Международным валютным фондом (МВФ), а также будет активно работать над повышением кредитного рейтинга.

Напомним, после первого тура президентских выборов в штабе Зеленского заявляли о необходимости проведения аудита НБУ. Тогда спикер штаба Дмитрий Разумков также напомнил, что кандидатуру на пост главы НБУ подает президент. Однако в законе о Национальном банке Украины указано, что глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет. При этом смена президента не является основанием для увольнения главы НБУ.

Яков Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, семилетний срок, таким образом, истекает в 2025 году.

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