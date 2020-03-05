Зеленский подписал закон о ренте при добыче янтаря: этот бизнес легализуют

Плата за пользование недрами снизится с 25% до 10% к 2022 году

Президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на изменение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% к 2022 году.

Документ был возвращен в Верховную Раду с подписью президента 4 марта.

Закон предполагает увеличение поступлений в бюджеты за счет снижения давления на добросовестных налогоплательщиков.

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Ставка рентной платы на добычу янтаря до конца 2020 года снизится с 25% до 5%. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень в 10%.

В феврале Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 19 декабря Верховная Рада также проголосовала во втором чтении за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря". Этот документ предусматривает крупные штрафы и уголовную ответственность для нарушителей.

Согласно ему будут введены единые разрешения на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на пять лет на участки до 10 гектаров. Это означает, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы.

Полицейские Ровенской области пресекли деятельность преступной группировки. Во время обысков у ее участников изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

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