Гончарук рассказал, что означает решение Рады по янтарю

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Благодаря принятию правительственного законопроекта №2240 о легализации добычи янтаря бюджет-2020 получит существенные дополнительные поступления. Янтарь будут добывать в Украине законно. Об этом в Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Он (закон) предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на пять лет на участки до 10 гектаров. Это означает, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. А за незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность", - написал премьер-министр.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря". За принятие правительственного законопроекта № 2240 во втором чтении с поправками проголосовали 279 народных депутатов.

"Закон призван урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, обеспечить прекращение незаконной добычи янтаря, обеспечить охрану окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивацию нарушенных земель", – указано в пояснительной записке.

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В частности, законом предложено установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается документами, и за уклонение от рекультивации земель.

В частности, за незаконную добычу янтаря устанавливается наказание в виде штрафа от 51 тыс. до 170 тыс. гривен, либо лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества при повторном нарушении. В то же время за содействие нелегальной добыче со стороны служебных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией. Сопоставимое наказание также установлено за уклонение от рекультивации земель.

Вводится временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его добычи.

Устанавливается механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Для легальной добычи янтаря предложено ввести единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на электронном аукционе. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов (34 тыс. гривен) за один гектар земли.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, как проходило принятие важного законопроекта в первом чтении.

Ранее полицейские Ровенской области пресекли деятельность преступной группировки. Во время обысков у ее участников изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

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