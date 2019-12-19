Добыча янтаря: парламент проголосовал за штрафы и посадки нарушителей

Фото: МВД Украины

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

За принятие правительственного законопроекта № 2240 во втором чтении с поправками проголосовали 279 народных депутатов.

"Закон призван урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, обеспечить прекращение незаконной добычи янтаря, обеспечить охрану окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивацию нарушенных земель", – указано в пояснительной записке.

В частности, законом предложено установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается документами, и за уклонение от рекультивации земель.

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В частности, за незаконную добычу янтаря устанавливается наказание в виде штрафа от 51 тыс. до 170 тыс. гривен, либо лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества при повторном нарушении. В то же время за содействие нелегальной добыче со стороны служебных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией. Сопоставимое наказание также установлено за уклонение от рекультивации земель.

Вводится временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его добычи.

Устанавливается механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

В тренде Рада окончательно отсрочила штрафы для "евробляхеров"

Для легальной добычи янтаря предложено ввести единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на электронном аукционе. Начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов (34 тыс. гривен) за один гектар земли.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, как проходило принятие важного законопроекта в первом чтении.

В декабре польские пограничники задержали двух украинских граждан, которые пытались пронести на территорию Польши рекордную партию контрабандного янтаря.

Ранее полицейские Ровенской области пресекли деятельность преступной группировки. Во время обысков у ее участников изъяли янтарь и оборудование для его обработки.

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