Зеленский подписал закон об инвентаризации лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" № 643-их, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

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Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования.

Порядок проведения национальной инвентаризации лесов утверждает Кабинет министров Украины, который решает осуществлять ли ее за счет государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Согласно закону, лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, во время обследований имеют право находиться на земельных участках лесного фонда Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

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Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, вносятся в государственный земельный кадастр.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за незаконной вырубки леса Украина потеряла более 1 млрд гривен и четверть лесных площадей.

При этом "черные лесорубы" уничтожают леса Украины. Лишь на Днепропетровщине с начала 2019 года правоохранители открыли более двух сотен производств по поводу незаконной вырубки леса.

"Черные лесорубы" уничтожили полсотни вековых дубов в Черкасской области. Полиция насчитала 700 тысяч гривен убытков.

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