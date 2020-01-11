Черные лесорубы уничтожили полсотни вековых дубов в Черкасской области

Полсотни деревьев уничтожили черные лесорубы в Черкасской области. Среди них – столетние дубы. Изуродованный массив принадлежит Смелянскому горсовету. Но чиновники говорят: разрешения на рубку никому не давали. Вызвали экологов и прессу. Новости "Сегодня" видели масштабы экологической беды.

Местный краевед Сергей Тимофеев первым сообщил в соцсетях о лесоповале в Смелянском урочище. Показывает "Сегодня" поваленные деревья и гигантские дубовые пни. Диаметр стволов уничтоженных дубов – около метра. В этом урочище они росли несколько лет. Продираемся сквозь ветви и выходим на поляну. Грунт испещрен глубокими следами шин. С обеих сторон лежат уже распиленные бревна:

"Вот вы видите место, где нагружаются машины, куда они заезжают, где распиливают деревья".

Кто накануне новогодних праздников орудовал пилой, местные жители не знают. Но о том, что в урочище ведется вырубка, слышали:

"Никто из местных не берет дрова, никто. Мне говорили, что газон возил. Видели, кто-то".

Лесной массив в подчинении Смелянскому горсовету. Чиновники объясняют: разрешений на вырубку не давали.

Виктор Подзгун, главный специалист инспекции по благоустройству, экологии и застройки города исполкома Смелянского горсовета:

"Никто не обращался. И мы не вправе давать разрешение на такой территории. Это лесной массив, зона отдыха".

Экологи насчитали с полсотни уничтоженных деревьев. Почти три десятка – вековые дубы. Экоинспектор объясняет, как можно остановить уничтожение леса.

Николай Сидоренко, главный специалист Госэкоинспекции Центрального округа:

"Должно быть предоставлено в пользование специализированному предприятию: либо лесхозу, либо предприятию, которое подчинено Смелянскому горсовету. Чтобы здесь действительно был закреплен человек, осуществлял охрану, тогда такого здесь не будет бардака".

Черные лесорубы орудуют здесь не впервые. Весной прошлого года неизвестные спилили шесть дубов. Тогда полиция вмешалась, но через две недели закрыла производство – сумма убытков в тюрьму не дотягивала. Сейчас деревьев напилили на 700 тысяч гривен. Так что в этот раз есть все основания найти и наказать виновных.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с черными лесорубами.

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которого предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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