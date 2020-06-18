Зеленский пообещал разработать дорожную карту для развития Восточного партнерства

В Украине разработают дорожную карту дальнейшего развития инициативы Восточного партнерства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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В ходе видеоконференции лидеров Восточного партнерства он выразил надежду, что встреча состоится в начале следующего года.

"Надеюсь, что это произойдет уже в начале 2021 года и не в режиме онлайн, а во время действительно живой встречи, где мы сможем пожать друг другу руки, закрепив новые решения и важные соглашения", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил Хорватию за успешное председательство в Совете ЕС в текущем полугодии и пожелал успешного председательства Германии во второй половине 2020 года.

Во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства было отмечено, что основными задачами на будущее является преодоление последствий пандемии COVID-19, расширение инициативы и разработка долгосрочных правил деятельности после 2020 года.

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Также стороны отметили, что важными вопросами остаются усиление интеграции в Европе, открытие новых рынков и построение инфраструктуры для высококачественной связи.

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Среди приоритетов деятельности Восточного партнерства были названы демократизация экономики, надлежащее управление, в частности борьба с коррупцией и верховенство права, проблема климатических изменений, цифровая трансформация экономики. Также отмечалась важность привлечения гражданского общества к принятию государственных решений.

Кроме того, было уделено внимание продвижению к прекращению военных и решению замороженных конфликтов региона, борьбе с дезинформацией, увеличению инвестиций и динамики реформ в регионе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский заявил, что сотрудничество Европейского Союза и участников Восточного партнерства в совместных отраслевых проектах поможет восстановить деловые связи, улучшить жизнь простых людей и поддержать малый и средний бизнес.

Напомним, что ранее Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства.

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