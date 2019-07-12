Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка

"Очищение власти", по мнению президента, также должно коснуться всех финансовых регуляторов

Яков Смолий и Владимир Зеленский. Фото: Яков Смолий / Twitter.

В проекте правок в закон "Об очищении власти" (законопроект № 10444), который внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский, предусмотрена люстрация главы Национального банка Украины (НБУ). Речь об этом идет в тексте документа, размещенного на сайте Верховной Рады.

Так, Зеленский предлагает запретить главам Нацбанка, занимавшим эти посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года (т.е. Валерии Гонтаревой и текущему главному банкиру страны Якову Смолию), работать на важных государственных должностях в течение 10 лет должен.

Инициатива Зеленского также касается заместителей глав НБУ. Исключение, согласно документу, будет делаться для лиц, ушедших с этих должностей по собственному желанию.

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Кроме того, законопроектом предусмотрена люстрация на тех же условиях глав Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомтелерадио и их замов, а также членов Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Решение по законопроекту должна будет принять Верховная Рада уже нового созыва.

Напомним, ранее Зеленский отказывался увольнять главу НБУ, аргументируя такое решение тем, что действия такого рода со стороны президента являются незаконными.

Дело в том, что, по закону, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет. При этом смена президента не является основанием для увольнения главы НБУ.

Яков Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, семилетний срок, таким образом, истекает в 2025 году.

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