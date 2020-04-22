Презентация паспорта в смартфоне при участии Зеленского: онлайн-трансляция

В Украине уже протестировали электронный паспорт в смартфоне

Сегодня правительство презентует на онлайн-брифинге цифровые ID-паспорта и биометрические загранпаспорта гражданина в мобильном приложении "Дія". В мероприятии принимает участие и президент Владимир Зеленский.

В презентации также принимают участие премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Реклама В тренде Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: что нужно знать

Как сообщали новости "Сегодня", тестировать электронный паспорт в Украине начали еще в конце марта. Принять участие в этом могли все желающие, нужно было лишь иметь биометрический паспорт и ID-карту. Протестировать цифровые паспорта смогли 28 тысяч украинцев: 20 тысяч пользователей Android и 8 тысяч пользователей iOS. Михаил Федоров показывал, как будет выглядеть паспорт в смартфоне.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама