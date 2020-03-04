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Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы

4 марта, 18:30

Виктория Подолянец

Президент считает работу Пенсионного фонда неэффективной

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте признал, что реальный план по повышению пенсий отсутствует, передают Українські Новини.

"Реальный план по повышению пенсий, к сожалению, отсутствует. Большая часть пенсионеров получает менее 2 тысяч гривен. Индексация пенсий не проведена", – сказал он.

При этом, по словам президента, Пенсионный фонд все еще остается огромной неэффективной машиной, которая на свое содержание проедает 5 млрд гривен.

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"Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что нереализована, мы столько за это боремся", – добавил Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что запланированная прошлым правительством на март индексация украинских пенсий теперь перенесена на сентябрь. Как объяснили опрошенные эксперты, такое решение действующего Кабмина связано, в первую очередь, с невыполнением планов по доходам государственного бюджета.

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Мы писали о том, что в среднем после индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 гривен. Получается, что средняя пенсия после средней индексации врастет всего на 7%. В то же время, по подсчетам сайта "Сегодня", процент индексации пенсий в 2020 году должен был составить 11%. В 2019-м, напомним, пенсии были проиндексированы в среднем на 514 гривен.

А вот что о пенсиях и зарплатах недавно говорил президент Владимир Зеленский:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Верховная Рада правительство пенсии пенсионная реформа Пенсионный фонд Владимир Зеленский индексация

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