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Зеленский рассказал, как будут продавать украинский уголь

25 февраля, 16:30

Президент поставил Минэнерго важную задачу

Украинский уголь должен иметь гарантированный рынок сбыта, а при продаже у отечественной продукции должен быть приоритет. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Задача профильного министра – определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", – сказал он.

Президент добавил, что управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

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Зеленский также подчеркнул, что при реализации угля у украинского ресурса должен быть приоритет, в то время как сегодня Украина не может реализовать весь добытый уголь.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о приоритетной задаче - ликвидировать убыточные государственные шахты и заняться перепрофилированием горняков.

Сайт "Сегодня" писал об историях ликвидации убыточных шахт в Украине и о том, что должно произойти, чтобы украинские шахты выжили.

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энергетика президент уголь сбыт шахты Владимир Зеленский Минэнерго баланс госшахты

Источник: УНИАН

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