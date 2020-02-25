Зеленский рассказал, как будут продавать украинский уголь

Украинский уголь должен иметь гарантированный рынок сбыта, а при продаже у отечественной продукции должен быть приоритет. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Задача профильного министра – определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", – сказал он.

Президент добавил, что управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

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Зеленский также подчеркнул, что при реализации угля у украинского ресурса должен быть приоритет, в то время как сегодня Украина не может реализовать весь добытый уголь.

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