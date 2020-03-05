Зеленский рассказал, какие новые должности должны появиться в Кабмине

По словам президента, должны появится вице-премьеры по ОПК и промышленности

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности. Об этом он сказал в Полтавской области во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

"Мне кажется, что должен быть отдельный министр или вице-премьер-министр по вопросам промышленности. Мы это сделаем, я вам гарантирую", - заявил Зеленский.

Он констатировал, что в Украине нет министерства промышленности.

"У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по вопросам промышленности, и оборонной промышленности также", - сказал Зеленский.

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По его словам, он обсуждал этот вопрос с руководителем КБ "Луч" Олегом Коростылевым.

Кроме того, Зеленский отметил, что департамент промышленности может находиться в структуре Министерства экономики.

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"По-другому – может быть отдельный вице-премьер-министр по вопросам промышленности и торговли. Это структурный вопрос. Но и чтобы это не был вице-премьер без полномочий, надо же не просто вывеску сделать", - подчеркнул президент.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексей Гончарука. Новым премьером в тот же день был назначен Денис Шмыгаль, бывший вице-премьер – министр развития громад и территорий, кандидатуру которого предложил президент.

Также был утвержден новый состав Кабинета министров. Однако четыре должности в правительстве пока остаются вакантными. Также Шмыгаль анонсировал расширение состава Кабмина.





Более подробно читайте в материале: Рада назначила новый состав правительства: список министров.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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