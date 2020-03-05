Эксперт назвал ключевые причины отставки Кабмина Гончарука

Увольнение премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства связано с тем, что депутаты "Слуги народа" не подержали большинство инициатив Кабмина, а сам Гончарук не был самостоятельным в своей работе. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Его удивила слабая поддержка инициатив Кабмина в Верховной Раде, поскольку именно "слуги народа" назначали правительство Гончарука. В предыдущих правительствах синергия с парламентским большинством была на более высоком уровне.

"Я вижу несколько ключевых проблем, которые в итоге и привели к отставке правительства Гончарука. Первая проблема: парламент в целом и монобольшинство в частности не поддерживали наработки Кабмина. Что, вообще-то, нонсенс, поскольку парламент утверждал это правительство, утверждал его программу, а потому должен был понимать, что намерен делать Кабмин, чтобы ее реализовать. Однако, по данным Комитета избирателей, за шесть месяцев работы Верховная Рада поддержала около 20% правительственных законопроектов. Это не просто мало, это катастрофически мало. В условиях парламентско-президентской республики, и тем более при существующем монобольшинстве, этот показатель должен был быть на уровне 70-80%. Для примера, правительство Яценюка и правительство Гройсмана имели, как минимум, на треть большую поддержку своих проектов. При том, что договариваться с парламентом было еще сложнее", – сказал Кошель.

Вторая проблема – правительство не было самостоятельным в разработке стратегии, планировании своей работы, говорит политолог. Он считает, что Гончарук как премьер не имел возможности формировать свою команду.

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В то же время глава КИУ отмечает, что смена правительства эти глубинные проблемы не решит. Кошель не верит, что новый премьер имел влияние на подбор кадров в своем правительстве.

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"Второй момент: непонятны подходы при подборе, критерии, по которым те или иные люди подбирались на должности. А непонятны они потому, что неясны задачи, которые новые министры призваны решать. Я не думаю, что в том числе проголосовавшим за новое правительство парламентариям понятно, с чем пришло это правительство, какую стратегию имеет тот или иной министр. А значит, рано или поздно возникнет проблема с поддержкой законопроектов, ухудшится коммуникация правительства и парламента. В общем, старые проблемы остались. И будут влиять на работу нового Кабмина, на результаты точно так же, как они влияли на работу Кабмина Гончарука. И, я думаю, это правительство обречено повторить судьбу правительства Гончарука", – сказал он.

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4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Выступление новоиспеченного премьера Дениса Шмыгаля:

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