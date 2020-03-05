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Зеленский в Полтавской области осмотрел спецборт для инфекционных больных: фото

5 марта, 15:10

Денис Беспалов

С сегодняшнего дня санитарный вертолет вступает на дежурство на базе ГСЧС

Во время визита в Полтавскую область президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1, который оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента.

С сегодняшнего дня санитарный вертолет вступает на дежурство на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.

"Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

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"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы", – сказал Владимир Зеленский.

Отметим, сегодня, 5 марта, президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Полтавскую область. Глава государства уже посетил Новые Санжары, где встретился с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран, которые последние две недели находились на обсервации в санатории Нацгвардии.

Видео: president.gov.ua

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вертолет Новые Санжары Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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