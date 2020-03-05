Зеленский в Полтавской области осмотрел спецборт для инфекционных больных: фото

С сегодняшнего дня санитарный вертолет вступает на дежурство на базе ГСЧС

Во время визита в Полтавскую область президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1, который оборудован специально для транспортировки инфекционных больных. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента.

С сегодняшнего дня санитарный вертолет вступает на дежурство на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На нем работает группа медиков со специальной подготовкой.

"Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием", - говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

В тренде Внештатный советник Порошенко: что известно о новом министре финансов Игоре Уманском

"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы", – сказал Владимир Зеленский.

Отметим, сегодня, 5 марта, президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Полтавскую область. Глава государства уже посетил Новые Санжары, где встретился с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран, которые последние две недели находились на обсервации в санатории Нацгвардии.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама